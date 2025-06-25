Ключевые моменты

Прогноз магнитных бурь на 25 июня;

Как магнитные бури влияют на человека;

Как минимизировать воздействие магнитных бурь.

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в среду, 25 июня, солнечная активность увеличится до К-индекса 6 (красный уровень) — ощутимая магнитная буря.

Пиковых значений магнитная буря достигнет к полудню, после чего ее мощность снизится до 5-ти баллов.

Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.

Метеозависимые люди, пожилые, беременные и люди с хроническими заболеваниями в этот период могут испытывать ухудшение самочувствия. То же касается пожилых людей, беременных и людей с хроническими заболеваниями. Часто во время магнитных бурь они жалуются на головные боли, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость и бессонницу.

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Как помочь организму во время магнитных бурь