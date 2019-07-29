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Новости Одессы и Одесской области

Зеленый театр приглашает на премьеру фильма о сегодняшней Одессе

Зеленый театр приглашает на премьеру фильма о сегодняшней Одессе

Первый показ документального фильма “К Николь” Сергея Четверухина пройдет уже сегодня.

Как сообщается на странице Зеленого театра в Facebook, лента показывает наш город глазами ее коренного жителя – художника Игоря Гусева. Он рассказывает о разрушении современной Одессы, о размывании ее культурных кодов и деградации вкусов.

Игорь Гусев – современный художник, популярный и востребованный в Европе. Он мог бы жить в любой точке мира, но продолжает жить в Одессе, испытывая непрерывный стресс от разрушения и деградации города. По его собственному выражению, он «научился ходить по этому городу, не поднимая головы».

По сюжету фильма к художнику обращается заказчица с просьбой написать картину для ее дочери Николь. Она с детства живет в Европе и уже не помнит родной город. В поисках образа, Игорь Гусев в фильме обходит родной город, пытаясь понять, что же его здесь еще вдохновляет и что заставляет страдать.

После демонстрации фильма будет дискуссия, во время которой можно будет высказать свое мнение, задать вопрос  режиссеру Сергею Четверухину и художнику Игорю Гусеву.

Показ пройдет 29 июля в 21:00 в Зеленом театре, вход бесплатный (18+). Длительность фильма — 93 мин. Производство «Либидо Енота Продакшн» (Израиль), 2019 г.

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