fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Зеленський вручив державні нагороди працівникам культури Одеської області

Зеленський вручив державні нагороди працівникам культури Одеської області

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив державні нагороди та почесні звання з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва.

Про це йдеться в указі президента України №834/2019.

За значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність:

Орденом “За заслуги” III ступеня нагородили Горбенка Анатолія Олександровича – художника-живописця, м. Одеса.

Орденом княгині Ольги III ступеня нагородили Бабіч Надію Матвіївну – мистецтвознавицю, генеральну директорку Одеського національного академічного театру опери та балету.

Нагороду ’’Заслужений артист України” вручили Криницькому Тимофію Сергійовичу – солістові-вокалісту Одеського академічного театру музичної комедії імені М.Водяного.

Також нагороду “Заслужений діяч мистецтв України” отримала Мерцалова Зоя Петрівна – викладачка-методистка Одеської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені професора П.С.Столярського.

Фото: 5 канал

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить