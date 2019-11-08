Зеленський вручив державні нагороди працівникам культури Одеської області

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив державні нагороди та почесні звання з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва.
Про це йдеться в указі президента України №834/2019.
За значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність:
Орденом “За заслуги” III ступеня нагородили Горбенка Анатолія Олександровича – художника-живописця, м. Одеса.
Орденом княгині Ольги III ступеня нагородили Бабіч Надію Матвіївну – мистецтвознавицю, генеральну директорку Одеського національного академічного театру опери та балету.
Нагороду ’’Заслужений артист України” вручили Криницькому Тимофію Сергійовичу – солістові-вокалісту Одеського академічного театру музичної комедії імені М.Водяного.
Також нагороду “Заслужений діяч мистецтв України” отримала Мерцалова Зоя Петрівна – викладачка-методистка Одеської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені професора П.С.Столярського.
Фото: 5 канал