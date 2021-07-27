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Зеленский уволил Руслана Хомчака с поста главнокомандующего ВСУ

Зеленский уволил Руслана Хомчака с поста главнокомандующего ВСУ

Сегодня, 27 июля, стало известно, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), генерал-полковник Руслан Хомчак подал в отставку.
Такое решение принял президент Владимир Зеленский, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

«В отставку уходит главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Это решение президента. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге и профессионализме Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ. Такой синергии мы не видим, а видим конфликты», – сказал Никифоров.

По его словам, Хомчак переходит на должность первого заместителя секретаря СНБО.

Также стало известно, что новым главнокомандующим ВСУ станет Валерий Залужный, который до сегодняшнего дня командовал войсками Оперативного командования «Север».

Зеленский назначил Хомчака главнокомандующим ВСУ в конце марта прошлого года.

В начале этого года сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак и министр обороны Андрей Таран с октября прошлого года не разговаривают друг с другом и выясняют отношения в судах из-за ряда контрактов и военного бизнеса.

Напомним, 13 июля в отставку подал глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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