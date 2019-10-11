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Новости Одессы и Одесской области

Зеленский рассказал, кого хотел бы видеть в кресле одесского мэра

Зеленский рассказал, кого хотел бы видеть в кресле одесского мэра

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Александру Андросову подумать над тем, чтобы баллотироваться на пост городского головы Одессы.

Во время пресс-марафона в Киеве он заявил, что очень важно найти достойного кандидата на эту должность.

«Честно скажу, мне очень нравится Андросов, но он не хочет совсем в политику. Он нормальный, честный, интеллектуальный, он – лицо Одессы, он из Одессы. Очень нравится. Кстати, обращаясь… Андросов, может, подумаешь все же?», – сказал президент.

Он также продолжил: «Там должен быть человек, который одессит и которого все уважают, мне так кажется… Должен быть такой человек, который сможет – при всем уважении к области … Просто есть такие города, как Харьков или как Одесса, от настроения и спокойствия которых зависит все в области. Лицо таких городов должно быть, которое все уважают. Надо найти такого человека. Я вам сказал честно об Андросове. Пусть сейчас люди в Одессе ходят к нему и говорят: «Иди в мэры, президент тебя поддерживает”. Я уверен, что и люди поддержат».

При этом президент не будет поддерживать кандидатуру действующего мэра Одессы Геннадия Труханова.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что он заинтересован в скорейшем проведении выборов мэров и местных советов в Украине, в том числе и в Одессе.

Александр Андросов (1977 г.р.) – телеведущий, продюсер, ведущий телепрограммы «Что? Где? Когда?», основатель и руководитель ряда компаний в сфере теле- и радиовещания, соорганизатор чемпионата мира по скоростному поеданию вареников. Александр Андросов во время президентских выборов был официальным представителем команды Владимира Зеленского в Одессе.

Фото: krylenko.com

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