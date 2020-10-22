Зеленский отменил наказание для солдат в дисбате

Об этом сказано в указе № 457, который был подписан Владимиром Зеленским 21 октября и опубликован на сайте главы государства.

Прежний указ о дисциплинарном батальоне (дисбате) в 1994 году подписал президент Украины Леонид Кравчук. Он расписывал, как и за что военнослужащие срочной службы несут наказание в дисциплинарном батальоне. Этот батальон располагается в Киеве, он один на всю страну.