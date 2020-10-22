Новости Одессы и Одесской области

Зеленский отменил наказание для солдат в дисбате

Зеленский отменил наказание для солдат в дисбате

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ “О Положении о дисциплинарном батальоне в Вооруженных Силах Украины”.

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Об этом сказано в указе № 457, который был подписан Владимиром Зеленским 21 октября и опубликован на сайте главы государства.

Прежний указ о дисциплинарном батальоне (дисбате) в 1994 году подписал президент Украины Леонид Кравчук. Он расписывал, как и за что военнослужащие срочной службы несут наказание в дисциплинарном батальоне. Этот батальон располагается в Киеве, он один на всю страну.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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