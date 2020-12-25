Зеленский, Лимон и Империя – как называли детей украинцы в 2020 году

В Минюсте Украины рассказали о самых распространенных и необычных именах новорожденных украинцев в 2020 году.

Так, среди имен для мальчиков наибольшей популярностью пользовались Артем, Андрей, Богдан, Владислав, Владимир, Данил и Дмитрий.

Девочек чаще всего называли: Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия, Виктория.

Между тем, некоторые украинцы называли своих детей именами сказочных героев и даже фамилиями известных личностей. В частности, самыми необычными именами среди новорожденных мальчиков в 2020 году стали Зеленский, Янык, Вакула, Лимон, Киев, Князь, Принц и Парижан.

А среди новорожденных девочек есть теперь Луна, Империя, Золушка, Хрусталина, Квитка, Шанель, Нева.

В Минюсте отмечают, что ребенка можно назвать как угодно, главное, согласие с выбранным вариантом обоих родителей. А как компромисс, малышу можно дать и двойное имя.

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