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Необычные и популярные: какими именами называли одесситы своих детей в 2020 году

Необычные и популярные: какими именами называли одесситы своих детей в 2020 году

Стали известны самые необычные и самые популярные имена, которыми одесситы назвали своих детей в 2020 году. 

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Об этом пишет  048.ua ссылаясь на ответ из Министерства юстиции.

Среди традиционных мужских имен пользовались популярностью: Александр, Андрей, Артем, Владислав, Владимир, Даниил, Дмитрий, Егор, Иван, Игорь, Илья, Кирилл, Максим, Марк, Матвей, Мирослав, Михаил, Назар, Николай, Никита, Роман, Сергей, Тимофей, Тимур, Тихон, Юрий.

Были популярны и не совсем привычные мужские имена: Авенир, Адам, Алекс, Арарат, Арман, Демьян, Евпатий, Елисей, Зугер, Игнат, Магнус, Марат, Мирон, Лиан, Леонель, Одиссей-Ричард, Карим, Клим, Роберт, Ростислав, Родион, Рустам, Серафим, Тамерлан, Томас, Устим, Эльдар, Эрик, Ян, Яков.

Среди традиционных женских имен пользовались популярностью: Александра, Алиса, Анастасия, Ангелина, Анна, Арина, Валерия, Варавара, Вероника, Ева, Екатерина, Дарья, Диана, Злата, Кира, Ксения, Мария, Милана, Мирослава, Мелания, Надежда, Ника, Николь, Полина, Соломия, София, Эмилия.

Самыми популярными “экзотическими” женскими именами стали: Аврора, Айлин, Ася, Божена, Василина, Георгина, Дарина, Зарина, Златослава, Иванна, Илана, Илария, Йеннифер, Карелия, Лея, Луна, Моника, Мелек, Нилюфер, Рада, Рената, Рузалина, Руфина, Оливия, Тамила, Тина, Фрейя, Этель, Ямуна, Ярина, Ясмин.

Фото иллюстративное

 

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