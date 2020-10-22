Необычные и популярные: какими именами называли одесситы своих детей в 2020 году

«Е-малыш»: украинцы могут зарегистрировать новорожденного ребенка в режиме онлайн Во время пандемии COVID-19 у украинских родителей появилась возможность безопасно зарегистрировать своих новорожденных детей без очередей и сбора множества справок – с помощью сервиса “е-малыш”. ПОДРОБНЕЕ