Зеленский: Юг мы никому не отдадим, море будет украинским и безопасным

После посещения Одесских и Николаевских областей президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих впечатлениях от него прямо в ночном поезде.

Возвращаюсь с юга – посетил передовые позиции в Николаевской области, сам Николаев, а также Одесскую область. Пообщался с нашими защитниками и защитницами – военные, полицейские, нацгвардейцы, теробороны. Настроение у них – уверенное, все они не сомневаются в нашей победе,

— рассказал Владимир Зеленский о своей поездке.

Президент поблагодарил защитников Юга за храбрость и мужество, их родителей, за то, что воспитали таких детей. Владимир Зеленский вручил награды. Так, звание героя получил полковник Вадим Сухаревский, командир 59-й отдельной мотопехотной бригады.

Юг мы никому не отдадим, все свое – вернем, и море будет украинским – будет безопасным,

— заверил президент.

И в Николаевской и в Одесской областях прошли совещания с теми, кто отвечает за их оборону. На них обсудили разрушения, нанесенные ракетными и артиллерийскими обстрелами со стороны россии.

Потери тут большие. Разрушено много жилых домов, нарушена гражданская логистика, много социальных вопросов. Все разрушенное мы обязательно восстановим. Нет у россии столько ракет, сколько у наших людей желания жить,

— отметил Владимир Зеленский.

Обговорили безопасность портов, возможности экспорта нашей агропродукции. Тут, по словам главы государства, позиция Украины четкая и неизменная:

Как только получится гарантировать безопасность с помощью международного посредничества, Украина сделает все возможное для противодействие продовольственному кризиса в мире, который возник из-за войны, развязанной россией.

Также в обеих южных областях президент посетил лечебные заведения, где пообщался с врачами, медсестрами и раненными бойцами на лечении. Зеленский поблагодарил медиков, и сказал, что все они – настоящие герои.

Напомним, что 18 июня в Одессу и Одесскую область приезжал с визитом президент страны Владимир Зеленский. Он посетил поврежденный рашистской ракетой ЖК «Тирас», больницу и опорный пункт национальной гвардии.

Фото с официального сайта президента Украины