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Новости Одессы и Одесской области

Зеленський доручив Міноборони створити новий орган – Військову поліцію

Зеленський доручив Міноборони створити новий орган – Військову поліцію

Зеленський вважає за необхідне створити Військову поліцію та до кінця року розробити концепцію об’єднаного реєстру ветеранів.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради та урядом Володимир Зеленський поставив низку завдань у сфері оборони та безпеки України.

Зокрема, міністр оборони Андрій Загороднюк до 31 грудня має впровадити нову об’єднану систему керівництва та управління силами оборони, яка відповідатиме стандартам НАТО. Крім того, у структурі Міноборони має бути створений сучасний ефективний правоохоронний орган – Військова поліція.

Також президент вважає за потрібне, щоб до кінця року Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України створило концепцію об’єднаного реєстру ветеранів та розробило проект технічного завдання платформи «Е-ветеран».

Крім того, глава держави поставив завдання міністру внутрішніх справ Арсену Авакову до кінця року вдосконалити процедури видачі посвідчень водія, а також спростити процедури акредитації закладів, що здійснюють підготовку та підвищення кваліфікації водіїв.

Фото: Офіс президента

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