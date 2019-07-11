«Зеленая волна-2019» стартует 1 августа в парке Шевченко

В Одессе назвали самые-самые книги уходящего года Интересно получилось в этом году: в жаркие дни начала августа Одесса отметилась очередным книжным фестивалем «Зеленая волна», а вот его итоги были названы лишь холодным, снежным вечером в День Святого Николая. ПОДРОБНЕЕ

Необычный литературный фестиваль прошел в море На т/х "Каунас" прошел литературный фестиваль "Литера Тур 2", организованный Всемирным клубом одесситов и СК "Укрферри". В древней Греции все люди делились на три категории: живые, мертвые и те, кто в море. Скрылся кораблик за горизонтом и уже никто не знает, жив путешественник или скрылся в пучине морской… Времена, конечно, изменились, но романтика морского путешествия ПОДРОБНЕЕ

Чем привлекает посетителей «Зеленая волна»? Стартовавший 26 июля фестиваль-ярмарка-выставка «Зеленая волна» проходит уже в двадцать второй раз. И хотя она изменила свой привычный адрес, и в этом году основным местом ее проведения стал Зеленый театр в парке им. Т.Г.Шевченко, писателей, издателей и читателей здесь очень много. И у каждого есть свои, порой заветные, причины поучаствовать в этом действе. «Вы тоже ПОДРОБНЕЕ

Новинки Международного литературного фестиваля С 28 сентября по 1 октября в Одессе проходил третий Международный литературный фестиваль. «Одесская жизнь», в рамках видеопроекта «Книгомания», встретилась с Дарьей Гармидер, продавцом магазина украинской книги «Книгарня-кав’ярня», которая побывала на многих встречах и полагает, что читателям «Одесской жизни» стоит обратить внимание на ряд недавно изданных книг украинских писателей. Александр Кабанов. Поэзия Кабанов — ПОДРОБНЕЕ