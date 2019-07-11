«Зеленая волна-2019» стартует 1 августа в парке Шевченко

Книжный фестиваль в этом году продлится четыре дня, а параллельно с ним будет проходить международный Корнейчуковский фестиваль детской литературы.
Экспозиция фестивалей расположится на площади 2,5 тыс. кв. м и будет включать:
- Территорию «Зеленой волны»: стенды издательств и книготорговых компаний с художественной и нон-фикшн литературой, печатной графикой и периодическими изданиями.
- Пространства Корнейчуковского фестиваля, где будут проходить литературные чтения, театрализованные представления, литературные игры, мастер-классы, лекции, дискуссии для детей и подростков.
- Сценическое пространство концертных программ и церемоний награждения победителей Корнейчуковского фестиваля.
Время работы фестивалей: с 10:00 до 20:00. Вход свободный.
Подробную программу фестиваля мы опубликуем позднее.
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