Завтра в Одесской области ожидаются ветер, грозы и повышенная пожарная опасность

26 мая в Одесской области прогнозируют грозы, порывы ветра, что влечет за собой увеличение опасности пожаров.

Об возможной непогоде предупредили в Укргидрометцентре Украины. А об опасности пожаров сказано в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

26 мая в Одесской области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

Начиная с сегодняшней ночи, завтра утром и днем в Одесской области — грозы, порывы ветра 15-20 м/с (уровень опасности, желтый).

Жёлтый уровень опасности означает, что погода потенциально опасна. Возможны ее неблагоприятные явления, такие как осадки, грозы, порывы ветра, высокие или низкие температуры и др., которые могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.