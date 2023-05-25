Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе: 26 мая снова ожидается гроза со шквалом

Погода в Одессе: 26 мая снова ожидается гроза со шквалом

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, 26 мая 2023 года,  в Одессе и области ожидается гроза, во время грозы шквал, 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Одессе 26 мая.

Облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь.

Ветер северный, 5-10 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.

Температура ночью 14-16°С, днем 22-24°С.

Температура морской воды 20-21°С.

Прогноз погоды в Одесской области 26 мая.

Облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь.

Ветер северный, 5-10 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16°С, днем 22-27°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Штормовое предупреждение

  • В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к жителям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.
  • Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.
  • Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивки к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. Находиться во время шторма на побережья опасно — возможен неконтролируемый подрыв мины.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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