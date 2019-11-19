Завтра уже штрафуватимуть: одеситам варто готуватися до відповідальності за перевезення дітей без автокрісла

Штрафувати водіїв за це порушення будуть уже завтра, 20 листопада.
Про це повідомляється в офіційній газеті Верховної Ради “Голос України”.
Нагадаємо, порушення правил перевезення дітей тягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі 13 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн). При цьому повторне протягом року вчинення порушення передбачає штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн).
Як зазначено, закон набуває чинності наступного дня після його опублікування. Відтак, штрафувати водіїв за це порушення будуть уже завтра, 20 листопада.
Фото: ukr.segodnya.ua