Завтра уже штрафуватимуть: одеситам варто готуватися до відповідальності за перевезення дітей без автокрісла

Штрафувати водіїв за це порушення будуть уже завтра, 20 листопада.

Про це повідомляється в офіційній газеті Верховної Ради “Голос України”.

Нагадаємо, порушення правил перевезення дітей тягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі 13 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн). При цьому повторне протягом року вчинення порушення передбачає штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн).

Як зазначено, закон набуває чинності наступного дня після його опублікування. Відтак, штрафувати водіїв за це порушення будуть уже завтра, 20 листопада.

Фото: ukr.segodnya.ua

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