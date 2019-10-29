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Новости Одессы и Одесской области

Перше порушення – 510 гривень: в Україні штрафуватимуть за перевезення дітей без автокрісел

Перше порушення – 510 гривень: в Україні штрафуватимуть за перевезення дітей без автокрісел

За повторне порушення доведеться сплатити 850 гривень штрафу.

Відповідний законопроєкт №1150 ухвалила Верховна Рада.

Таку ініціативу запропонував нардеп Дмитро Шпенов. За законопроєкт проголосували 332 народних депутати.

– Чинним законодавством не передбачено норми, яка б встановлювала відповідальність за порушення правил перевезення дітей. Батьки забувають, що ігнорування встановлених правил перевезення дітей, а особливо, щодо користування автокріслами може призвести до загибелі дитини.  Так, випробування на безпечність демонструють: звичайні автомобільні сидіння і паски безпеки не гарантують захисту пасажира, зріст якого менше 135 сантиметрів. При фронтальному ударі дитина легко вислизає з-під паска, виготовленого під габарити дорослого пасажира.  Правильно встановлені дитячі автомобільні крісла є найдієвішим засобом пасивної безпеки для дитини, – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

У пояснювальній записці також пропонується встановити штраф за порушення правил перевезення дітей на рівні 30 неоподатковувані мінімуми доходів громадян (н.м.д.г.), тобто у розмірі 510 гривень, а за повторне правопорушення – 50 н.м.д.г., тобто 850 гривень.

Фото: report.if.ua

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