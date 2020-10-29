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«Заваруха» на одесском рынке: стала известна версия СБУ

«Заваруха» на одесском рынке: стала известна версия СБУ

Оперативники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили масштабную схему импорта в страну текстильной продукции на сотни миллионов гривен, сообщает пресс-служба ведомства.

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По данным СБУ, руководство одного из металлургических заводов организовало сделку по искусственному созданию налогового кредита, который после возмещения государством переводили в наличные через фиктивные фирмы. Вместе с тем чиновники в налоговых системах противоправно меняли номенклатуру продукции, проводя так называемую «скрутку товара».

В результате металлургический завод «на бумаге» изготавливал текстильную продукцию, которую якобы продавали коммерсанты. На самом деле дельцы ввозили текстиль контрабандой и реализовывали в Украине за наличные, в том числе на одесском рынке «Седьмой километр». По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный государству от этой схемы, составил почти 140 млн гривен.

Также сообщается, что правоохранители провели следственные действия, в том числе и на одесском рынке. При этом дельцы оказали силовикам сопротивление: блокировали проезды автотранспортом и провоцировали спецназовцев на применение силы и оружия.

В ходе обысков СБУшники изъяли оригиналы документацию, компьютеры и другие вещественные доказательства.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, вечером, 27 октября, на одесском промтоварном рынке «Седьмой километр» вспыхнул конфликт между спецназовцами СБУ и представителями турецкой общины. Представители общины заблокировали спецназовцев, которые пытались вывезти товар, принадлежащий их соотечественнику. При этом предприниматель, у которого хотели забрать товар, попытался совершить самосожжение. Позже силовики все же прорвали оцепление и вывезли товар. При этом пострадали несколько человек.

Также сообщалось, что в деле фигурирует некий бизнесмен с китайским поставщиком, торгующий тюлем. В решение суда вписали еще ряд лиц, которые получают товар от того же поставщика из Китая. Кроме того, туда попал выходец из Турции, не имеющий никакого отношения к Китаю и реализующий только турецкие ткани. Ранее этого предпринимателя уже не раз «прессовали», и он полагает, что речь идет о заказе.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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