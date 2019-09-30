Затримали на кордоні: на Одещині знайшли втікача з колонії

Чоловіка затримали у Роздільнянському районі Одеської області, на кордоні з Молдовою.
Вчора, 29 вересня, о 19:20, на пункті пропуску Державного кордону «Кучургани-Первомайськ» затримали засудженого, який тиждень тому втік з Вознесенської виправної колонії.
Про це повідомляє пресслужба Вознесенської виправної колонії.
Касап Володимир Вікторович був затриманий за оперативною інформацією співробітників оперативного відділу державної установи «Вознесенська виправна колонія (№ 72)» та співробітників відділу оперативно-розшукової роботи Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.
Фото: пресслужба Вознесенської виправної колонії
Выскажите ваше мнение. Это важно.