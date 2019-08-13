Затоке вернули незаконно розданные земли на морском побережье

Рекреационные земли стоимость почти 5 млн грн вернули в коммунальную собственность территориальной громады Затоки.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, речь идет о 16 земельных участках общей площадью более 1 гектара, которые незаконно были переданы для индивидуального дачного строительства на побережье Черного моря.

Прокуратура Белгород-Днестровска подала иск с требованием признать незаконным решение поселкового совета о передаче этих земель в частную собственность.

Иск удовлетворен, а свидетельства о праве собственности на земли на побережье моря в Лиманском районе Затоки стоимостью 4,8 млн грн признаны недействительными.

Фото: прокуратура Одесской области