Застройщик на 13-й станции Фонтана в Одессе погряз в финансовых проверках, но восстановил право на стройку

Строительная компания «Интергал-Буд» обратилась в Окружной административный суд Киева с иском против ГАСИ из-за того, что инспекция отменила фирме разрешение на строительство в районе 13-й станции Большого Фонтана ЖК «La Mer». До суда застройщик продавал квартиры, из-за чего начато уголовное производство и проверка активов. В дополнение следователи Киева также занялись проверкой финансовых переводов аффилированных фирм.

Стройка на 13-й станции Б. Фонтана продолжается: суд временно отменил решение ГАСИ

Мы уже ранее рассказывали, почему Дочернему предприятию «Интергал-буд» ООО «Фирмы «Интергал» отменили разрешение на строительство.

Как оказалось, одесское управление Государственной архитектурно-строительной комиссии (ГАСК) не выдавало градостроительные условия и ограничения фирме для возведения апартаментов «La Mer» на 13-й станции Большого Фонтана. Но напомним, что на основе этого документа застройщик может получить разрешение на строительство у Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Украины.

Пока неизвестно, откуда взялись градостроительные условия, на основе которых «Интергал» получил разрешение у ГАСИ. Местные жители, в том числе их адвокат Дмитрий Ткаченко, предполагает, что дело было в фальсификации подписи должностного лица ГАСК в градостроительных условиях и ограничениях, который находился в это время в другой стране на время отпуска. По информации адвоката ДСК «Трудовий відпочинок» Дмитрия Ткаченко, по данному факту открыто уголовное производство по ст. 366 УКУ.

«Интергал», конечно же, это дело так не оставил, в связи с этим 25 ноября фирма подала иск в Окружной административный суд Киева против ГАСИ с целью отменить решение инспекции и вернуть себе право на стройку.

Суд решил, что дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без сообщения участникам дела. И уже 4 декабря, когда дело только начали рассматривать, но не по сути, судья отменила запрет на стройку от ГАСИ «до вступления в законную силу судебного решения». Пока будет идти судебный процесс, «Интергал» сможет продолжать заниматься прежней деятельностью на склоне 13-й ст. Б. Фонтана.

Фото: timer-odessa.net

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