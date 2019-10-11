Почему в Одессе запретили строительство высотки на 13 ст. Фонтана: история борьбы местных жителей с застройщиком

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины отменила разрешение на строительство в районе 13-й станции Большого Фонтана. На склонах у моря планировали возвести многоэтажный жилой комплекс «La Mer». Причиной аннулирования разрешения стало отсутствие градостроительных условий и ограничений для застройки. О каких документах идет речь, и выполняет ли застройщик решение инспекции, разбирался журналист «Одесской жизни».

А можно ли верить застройщику?

Дочернее предприятие «Интергал-буд» ООО «Фирма «Интергал» опубликовало документы, согласно которым предприятие получило градостроительные условия и ограничения на строительство на этом участке ещё в 2015 году.

Схема расположения ЖК на сайте застройщикаОднако в подлинности документации засомневались в дачно-строительном кооперативе (ДСК) «Трудовий відпочинок». В этот кооператив входят жильцы домов, расположенных рядом с уже развернутой строительной площадкой.

По документам, предоставленным «Интегралом», градостроительные условия и ограничения были выданы 17 февраля 2015 года Управлением архитектуры и градостроения горсовета. Было запланировано строительство 9-этажного «курортно-рекреационного, развлекательного комплекса-пансионата семейного типа со встроено-пристроенными помещениями и подземным паркингом, расположенного в городе Одессе, 13-я станция Большого фонтана (возле концертной площадки)».

Но местные жители отмечают, что документ подписан за месяц до утверждения Генерального плана Одессы от 25 марта 2015 года.

Юрист, представляющий интересы местных жителей, в 2019 году подал запрос в Департамент архитектуры и градостроения Одесского горсовета. В департаменте ответили, что градостроительные условия и ограничения на объект, который запланировал строить «Интергал», не были выданы.

«Градостроительные условия и ограничения – это документ, который выдается органом архитектуры, в случае, если намерения застройщика не противоречат требованиям градостроительной документации, то есть – генеральному плану города. Действующий генплан города предусматривает на месте расположения застройки размещение парка. Именно поэтому застройщик, чудесным образом, получил условия и ограничения за месяц до принятия Генплана», – пояснил журналисту «Одесской жизни» юрист Дмитрий Ткаченко.

Также он добавил, что на основании условий и ограничений застройщик должен подготовить проект жилого комплекса, и только после этого подает пакет документов на разрешение строительства.

Когда застройщик получил разрешение на строительство?

По информации на сайте Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, в июне 2019 года предприятие «Интергал-буд» ООО «Фирма «Интергал» получило разрешение на строительство данного комплекса.

В августе этого года жильцы дачного кооператива подали заявление в ГАСИ Украины о том, что разрешение необходимо аннулировать, поскольку Департамент архитектуры и градостроения утверждает, что условия и ограничения «Интергалу» на стройку на 13-й ст. Большого Фонтана не выдавались.

«А это значит, что вся цепочка получения разрешения происходила с серьезными нарушениями», – отметил Ткаченко.

Застройка в «зеленой зоне». Как отреагировали в прокуратуре?

Юрист написал заявление о совершении уголовного правонарушения дочерним предприятием «Интергал-буд» ООО «Фирма «Интергал» в Одесскую областную прокуратуру. А именно – о получении разрешения на строительство незаконным путем (без предварительного получения градостроительных условий и ограничений), а также о возможном использовании поддельных документов. Копию заявления также послали в Генеральную прокуратуру Украины, ГУНП в Одесской области и в следственный отдел ГУНП в Одесской области.

Местные жильцы указали, что считают разрешение на строительство незаконным. Обосновали они свою позицию тем, что по нормам строительства, первым шагом застройщика должно быть получение градостроительных условий и ограничений.

«Однако, ДП «Интергал-буд» ООО «Фирма «Интергал», как собственник земельного участка, в установленном законодательством порядке указанный документ не получало», – отметил юрист в заявлении.

Подтверждает это ответ Департамента архитектуры и градостроения на адвокатский запрос. В нем указано, что градостроительные условия и ограничения для проектирования объекта на 13-й станции Большого Фонтана в департаменте не зарегистрированы.

В этом же ответе указано, что ДП «Интергал-буд» ООО «Фирма «Интергал» купило земельный участок на 13 ст. Большого Фонтана в конце декабря 2005 года. С предназначением для строительства курортно-рекреационного комплекса (3-4 этажа).

Но этот участок, в соответствии с «Планом зонирования (зонинга) г. Одессы» попал в список зеленых территорий общего пользования. То есть, на данный момент, «Интергал» владеет участком, который предназначен для организации ежедневного отдыха населения (в это входят парки, скверы, и другие рекреационные объекты). На данный момент, строительство 9-этажного здания, которое намерен возвести застройщик – недопустимо. Использование земельного участка не по назначению и нарушение Водного Кодекса также вошло в текст заявления местных жителей.

В прокуратуре не отреагировали на заявление. На что была составлена жалоба на бездеятельность прокурора. В суде жалобу удовлетворили.

Продажа квартир идет полным ходом

В Едином реестре досудебных расследований 24 сентября появилось уголовное производство. Преступление квалифицировано по ст. 356 УК Украины – самоуправство.

4 октября Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины аннулировала разрешение «Интегралу» от 07 июня 2019 года на выполнение строительных работ.

Но, несмотря на это, на сайте ЖК «La Mer» продолжаются консультации, а в соответствующем отделе идут продажи.

Один из жильцов 13-й станции Большого Фонтана сообщил нашему журналисту, что «оставил безобидный комментарий на сайте ЖК со ссылкой на отмену разрешения от ГАСИ». Но комментарий удалили, а пользователя заблокировали.

«Минрегионстрой давал разъяснение, что продавать имущественные права на квартиры можно только тогда, когда есть действующее разрешение на строительство. То есть, если у застройщика есть разрешение, значит он построит дом, и значит, что он права и квартиры людям даст. На данный момент у «Интергала» разрешение аннулировано. Но они продолжают продавать квартиры. Здесь уже можно говорить о присутствии состава такого преступления, как мошенничество. В связи с этим мы будем обращаться в полицию», – подытожил Дмитрий Ткаченко.

Фото: Артем Виноградов, novostroyki.lun.ua