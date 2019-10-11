fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Почему в Одессе запретили строительство высотки на 13 ст. Фонтана: история борьбы местных жителей с застройщиком

Почему в Одессе запретили строительство высотки на 13 ст. Фонтана: история борьбы местных жителей с застройщиком

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины отменила разрешение на строительство в районе 13-й станции Большого Фонтана. На склонах у моря планировали возвести многоэтажный жилой комплекс «La Mer». Причиной аннулирования разрешения стало отсутствие градостроительных условий и ограничений для застройки. О каких документах идет речь, и выполняет ли застройщик решение инспекции, разбирался журналист «Одесской жизни».

А можно ли верить застройщику?

Дочернее предприятие «Интергал-буд» ООО «Фирма «Интергал» опубликовало документы, согласно которым предприятие получило градостроительные условия и ограничения на строительство на этом участке ещё в 2015 году.

Схема расположения ЖК на сайте застройщикаОднако в подлинности документации засомневались в дачно-строительном кооперативе (ДСК) «Трудовий відпочинок». В этот кооператив входят жильцы домов, расположенных рядом с уже развернутой строительной площадкой.

Стройплощадка на 13 ст. Фонатна

По документам, предоставленным «Интегралом», градостроительные условия и ограничения были выданы 17 февраля 2015 года Управлением архитектуры и градостроения горсовета. Было запланировано строительство 9-этажного «курортно-рекреационного, развлекательного комплекса-пансионата семейного типа со встроено-пристроенными помещениями и подземным паркингом, расположенного в городе Одессе, 13-я станция Большого фонтана (возле концертной площадки)».

Так должен был выглядеть комплекс на 13 ст.Фонтана

Но местные жители отмечают, что документ подписан за месяц до утверждения Генерального плана Одессы от 25 марта 2015 года.

Генплан

Юрист, представляющий интересы местных жителей, в 2019 году подал запрос в Департамент архитектуры и градостроения Одесского горсовета. В департаменте ответили, что градостроительные условия и ограничения на объект, который запланировал строить «Интергал», не были выданы.

Ответ от Департамента архитектуры и градостроения Одесского городского совета на адвокатский запрос

«Градостроительные условия и ограничения – это документ, который выдается органом архитектуры, в случае, если намерения застройщика не противоречат требованиям градостроительной документации, то есть – генеральному плану города. Действующий генплан города предусматривает на месте расположения застройки размещение парка. Именно поэтому застройщик, чудесным образом, получил условия и ограничения за месяц до принятия Генплана», – пояснил журналисту «Одесской жизни» юрист Дмитрий Ткаченко.

Также он добавил, что на основании условий и ограничений застройщик должен подготовить проект жилого комплекса, и только после этого подает пакет документов на разрешение строительства.

Когда застройщик получил разрешение на строительство?

По информации на сайте Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, в июне 2019 года предприятие «Интергал-буд» ООО «Фирма «Интергал» получило разрешение на строительство данного комплекса.

В августе этого года жильцы дачного кооператива подали заявление в ГАСИ Украины о том, что разрешение необходимо аннулировать, поскольку Департамент архитектуры и градостроения утверждает, что условия и ограничения «Интергалу» на стройку на 13-й ст. Большого Фонтана не выдавались.

«А это значит, что вся цепочка получения разрешения происходила с серьезными нарушениями», – отметил Ткаченко.

Застройка в «зеленой зоне». Как отреагировали в прокуратуре?

Юрист написал заявление о совершении уголовного правонарушения дочерним предприятием «Интергал-буд» ООО «Фирма «Интергал» в Одесскую областную прокуратуру. А именно – о получении разрешения на строительство незаконным путем (без предварительного получения градостроительных условий и ограничений), а также о возможном использовании поддельных документов. Копию заявления также послали в Генеральную прокуратуру Украины, ГУНП в Одесской области и в следственный отдел ГУНП в Одесской области.

Заявление в Прокуратуру Одесской области

Местные жильцы указали, что считают разрешение на строительство незаконным. Обосновали они свою позицию тем, что по нормам строительства, первым шагом застройщика должно быть получение градостроительных условий и ограничений.

«Однако, ДП «Интергал-буд» ООО «Фирма «Интергал», как собственник земельного участка, в установленном законодательством порядке указанный документ не получало», – отметил юрист в заявлении.

Подтверждает это ответ Департамента архитектуры и градостроения на адвокатский запрос. В нем указано, что градостроительные условия и ограничения для проектирования объекта на 13-й станции Большого Фонтана в департаменте не зарегистрированы.

В этом же ответе указано, что ДП «Интергал-буд» ООО «Фирма «Интергал» купило земельный участок на 13 ст. Большого Фонтана в конце декабря 2005 года. С предназначением для строительства курортно-рекреационного комплекса (3-4 этажа).

Но этот участок, в соответствии с «Планом зонирования (зонинга) г. Одессы» попал в список зеленых территорий общего пользования. То есть, на данный момент, «Интергал» владеет участком, который предназначен для организации ежедневного отдыха населения (в это входят парки, скверы, и другие рекреационные объекты). На данный момент, строительство 9-этажного здания, которое намерен возвести застройщик – недопустимо. Использование земельного участка не по назначению и нарушение Водного Кодекса также вошло в текст заявления местных жителей.

В прокуратуре не отреагировали на заявление. На что была составлена жалоба на бездеятельность прокурора. В суде жалобу удовлетворили.

Продажа квартир идет полным ходом

В Едином реестре досудебных расследований 24 сентября появилось уголовное производство. Преступление квалифицировано по ст. 356 УК Украины – самоуправство.

В ЕРДР зарегистрировано уголовное производство

4 октября Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины аннулировала разрешение «Интегралу» от 07 июня 2019 года на выполнение строительных работ.

Но, несмотря на это, на сайте ЖК «La Mer» продолжаются консультации, а в соответствующем отделе идут продажи.

На сайте ЖК продолжаются консультации. Помогают определиться с покупкой жилья

Один из жильцов 13-й станции Большого Фонтана сообщил нашему журналисту, что «оставил безобидный комментарий на сайте ЖК со ссылкой на отмену разрешения от ГАСИ». Но комментарий удалили, а пользователя заблокировали.

«Минрегионстрой давал разъяснение, что продавать имущественные права на квартиры можно только тогда, когда есть действующее разрешение на строительство. То есть, если у застройщика есть разрешение, значит он построит дом, и значит, что он права и квартиры людям даст. На данный момент у «Интергала» разрешение аннулировано. Но они продолжают продавать квартиры. Здесь уже можно говорить о присутствии состава такого преступления, как мошенничество. В связи с этим мы будем обращаться в полицию», – подытожил Дмитрий Ткаченко.

Фото: Артем Виноградов, novostroyki.lun.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Артем Виноградов
Артем ВиноградовПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить