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Новости Одессы и Одесской области

Застройка в Аркадии: одесситы поедут митинговать в Киев

Застройка в Аркадии: одесситы поедут митинговать в Киев

Жители Гагаринского плато проведут в столице 20 ноября сразу два митинга – возле офиса президента Украины и Минрегионстроя.

Как сообщает “УСИ”, протестующие намерены на высшем уровне требовать отмены строительства новой высотки на Гагаринском плато, 5.

Они также настаивают на строительстве школы, детского сада и другой необходимой инфраструктуры в густозаселенной Аркадии.

Кроме того, жители Одессы потребуют уволить замминистра Минрегионстроя Вячеслава Негоду, чиновников Минрегиона и городского совета, согласовавших строительство многоэтажки вместо детского сада.

При этом местные жители продолжают блокировать въезд на скандальную стройку.

Напомним, противостояние на Гагаринском плато, 5 продолжается давно. Там планируют построить жилой комплекс бизнес-класса UNITY TOWERS. Жители близлежащих домов систематически проводят акции протеста, по фактам событий во время таких акций уже начато несколько уголовных производств. Конфликт вызывает широкий общественный резонанс.

Фото: Думская

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