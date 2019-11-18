Застройка в Аркадии: одесситы поедут митинговать в Киев

Жители Гагаринского плато проведут в столице 20 ноября сразу два митинга – возле офиса президента Украины и Минрегионстроя.
Как сообщает “УСИ”, протестующие намерены на высшем уровне требовать отмены строительства новой высотки на Гагаринском плато, 5.
Они также настаивают на строительстве школы, детского сада и другой необходимой инфраструктуры в густозаселенной Аркадии.
Кроме того, жители Одессы потребуют уволить замминистра Минрегионстроя Вячеслава Негоду, чиновников Минрегиона и городского совета, согласовавших строительство многоэтажки вместо детского сада.
При этом местные жители продолжают блокировать въезд на скандальную стройку.
Напомним, противостояние на Гагаринском плато, 5 продолжается давно. Там планируют построить жилой комплекс бизнес-класса UNITY TOWERS. Жители близлежащих домов систематически проводят акции протеста, по фактам событий во время таких акций уже начато несколько уголовных производств. Конфликт вызывает широкий общественный резонанс.
Фото: Думская