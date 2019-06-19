Защитные столбики появятся скоро возле тротуаров и переходов

Установку металлических столбиков на тротуарах перед пешеходными переходами планируют сделать обязательной.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины.

Нововведения содержатся в проекте изменений к Государственным строительным нормам по обустройству улиц и дорог. Его должны в скором времени утвердить, уверяют в министерстве. Обязательное требование по установке таких столбиков касается как строительства новых дорог, так ремонта существующих.

«Думаю, многие замечали, что на улицах Киева и других городов у пешеходных переходов начали появляться специальные ограждения – металлические столбики. Они очень нужны, чтобы повысить безопасность пешеходов, ведь в случае наезда авто или другой чрезвычайной ситуации они могут отразить удар и уменьшить последствия аварии, тем самым спасая людям жизнь», – пояснил замминистра Лев Парцхаладзе.

В пресс-службе отметили, что сейчас уже действует аналогичная норма, согласно которой все остановки общественного транспорта должны обязательно проектироваться с защитными ограждающими столбиками.

Фото: пресс-служба Минрегионстроя