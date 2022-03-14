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Защитники Одессы приняли первую присягу с момента начала войны (фото)

Защитники Одессы приняли первую присягу с момента начала войны (фото)

В 28-й Отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода прошла первая присяга с момента российского вторжения. Ее воины составляют костяк обороны Одессы.

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Об этом первой военной присяге сообщила пресс-служба бригады.

В сообщении сказано:

Присяга во время войны это действительно сакральное. Человек, который приносит Присягу народу Украины в самый трудный период ее истории, является образцом и героем, благодаря которому мы будем всегда существовать как нация и в Украине никогда не умрет ни слава, ни воля.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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