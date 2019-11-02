Запретили плавать и летать: над морем близ Одессы испытывают ракеты

2 ноября в трех регионах Украины временно нельзя выходить в море плавсредствам и совершать полеты воздушным судам.

Так, для навигации по морю и воздуху перекрыли район, площадью в 6,3 тыс. кв.м. Он частично охватывает Одесскую, Херсонскую и Николаевскую области.

Об этом сообщает mil.in.ua со ссылкой на прибрежное предупреждение и сообщение Notice to Airmen.

Над закрытым участком в северной части Черного моря испытывают ракеты военные. Учебные стрельбы продлятся до 16.00.

Береговая линия перекрытых районов расположена близ Черноморска под Одессой, на полигоне «Чабанка». Судя по масштабам перекрытого водного участка, там испытывают комплекс крылатых ракет наземного базирования РК-360 МЦ «Нептун».

Фото: Стопкадр с видео РНБО