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Не дотримувались карантину: як одеські поліцейські штрафували підприємців? (відео)

Не дотримувались карантину: як одеські поліцейські штрафували підприємців? (відео)

Мобільні групи одеської поліції за добу перевірили 283 розважальних та торговельних заклади.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

За порушення правил щодо карантину людей на керівників суб’єктів господарювання складено 26 адміністративних протоколів.

Вісім мобільних груп з контролю за дотриманням протиепідеміологічних обмежень суб’єктами господарської діяльності працюють у чотирьох районах Одеси.

Протягом минулої доби поліцейські перевірили 50 розважальних та 233 торговельних заклади. Під час відпрацювання проводилася роз’яснювальна робота щодо дотримання масочного режиму, безпечної дистанції та забезпечення інших карантинних вимог працівниками та відвідувачами.

За результатами перевірки на 26-х керівників суб’єктів господарювання складені протоколи за ст. 44-3 КУпАП, що передбачає штрафні санкції для громадян у розмірі від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів.

Наразі поліція продовжує контролювати дотримання діючих карантинних обмежень і нагадує: їх порушення тягне за собою не тільки  адміністративну, а й кримінальну відповідальність.

Фото: пресслужба

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