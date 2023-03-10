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Запорожскую АЭС от катастрофы спасло чудо: обзор британской прессы

Запорожскую АЭС от катастрофы спасло чудо: обзор британской прессы

В сегодняшнем обзоре первых полос британской прессы материалы о проблемах на Запорожской атомной станции, как российские олигархи избегают санкций и проблемы скорой помощи в Соединенном Королевстве.

«Metro» цитирует Рафаэля Гросси, главу Международного агентства по атомной энергии, который сказал, что катастрофы на Запорожской атомной электростанции в Украине пока удалось избежать только благодаря удаче.

Это произошло после того, как резервные системы на АЭС, крупнейшей в Европе, были вынуждены включиться, чтобы избежать аварии после того, как российская ракета в шестой раз вывела из строя источник питания.

Обращаясь к совету управляющих агентства в четверг, Гросси сказал: «Это не может продолжаться».

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«Financial Times» — российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен планируют продать свои доли в Альфа-Банке, крупнейшем частном кредиторе России, за 2,3 миллиарда долларов.

В газете говорится, что этот шаг является частью попытки избавиться от западных санкций, но добавляет, что нет никаких гарантий, что процесс увенчается успехом.

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«Guardian» пишет, что по меньшей мере 511 тяжелобольных пациентов умерли в прошлом году после того, как машинам скорой помощи потребовалось до 15 часов, чтобы добраться до них.

В статье говорится, что эта цифра более чем вдвое превышает число умерших в 2021 году, и что руководители NHS и эксперты в области здравоохранения обвиняют в этой проблеме годы недофинансирования, а также нехватку персонала.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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