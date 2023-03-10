Запорожскую АЭС от катастрофы спасло чудо: обзор британской прессы

В сегодняшнем обзоре первых полос британской прессы материалы о проблемах на Запорожской атомной станции, как российские олигархи избегают санкций и проблемы скорой помощи в Соединенном Королевстве.

«Metro» цитирует Рафаэля Гросси, главу Международного агентства по атомной энергии, который сказал, что катастрофы на Запорожской атомной электростанции в Украине пока удалось избежать только благодаря удаче.

Это произошло после того, как резервные системы на АЭС, крупнейшей в Европе, были вынуждены включиться, чтобы избежать аварии после того, как российская ракета в шестой раз вывела из строя источник питания.

Обращаясь к совету управляющих агентства в четверг, Гросси сказал: «Это не может продолжаться».

«Financial Times» — российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен планируют продать свои доли в Альфа-Банке, крупнейшем частном кредиторе России, за 2,3 миллиарда долларов.

В газете говорится, что этот шаг является частью попытки избавиться от западных санкций, но добавляет, что нет никаких гарантий, что процесс увенчается успехом.

«Guardian» пишет, что по меньшей мере 511 тяжелобольных пациентов умерли в прошлом году после того, как машинам скорой помощи потребовалось до 15 часов, чтобы добраться до них.

В статье говорится, что эта цифра более чем вдвое превышает число умерших в 2021 году, и что руководители NHS и эксперты в области здравоохранения обвиняют в этой проблеме годы недофинансирования, а также нехватку персонала.

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