Занятия в некоторых частных садах Одессы во время карантина продолжаются: за это грозит уголовная ответственность

Правоохранительные органы привлекают к контролю за соблюдением карантина во всех учебных заведениях города, в том числе в частных садиках.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

“Дорогие одесситы. Закрытие садов – не прихоть. Я не понимаю спекулянтов и преступников, которые придумывают, как обойти ситуацию и рассылают родителям сообщения о создании мини-групп и т.д. Мы все живём в одном городе. Все узнаем эту информацию оперативно. Включая правоохранительные органы. Не подвергайте себя уголовной ответственности, представители частных клубов. Родители, берегите детей”, – написала она.

Елена Буйневич также опубликовала примеры рассылок в мессенджерах, где детей приглашают на занятия в частные детские сады и развивающие курсы.

Обо всех подобных фактах можно письменно сообщать в управление превентивной деятельности Главного управления полиции в Одесской области (Еврейская 12).

Можно также написать заявление/обращение в электронной форме на почту: kancugb@od.npu.gov.ua

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