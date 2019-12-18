fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Замість 3 боєприпасів – 346: як у школі на Одещині вибухотехніки ліквідували склад артснарядів (фото)

Замість 3 боєприпасів – 346: як у школі на Одещині вибухотехніки ліквідували склад артснарядів (фото)

Вибухонебезпечні предмети були вилучені і транспортовані спеціальними засобами до заздалегідь визначеного місця та знищені шляхом підриву.

Про це повідомляє пресслжба ДСНС України.

Вчора, 17 грудня, в селі Великий Дальник Біляївського району на території спортивного майданчика у місцевій школі під час проведення земляних робіт при прокладанні водогону робітники помітили 4 металевих предмети, які схожі на вибухонебезпечні.

Про небезпечні знахідки було негайно повідомлено до служби порятунку 101 та вжиті усі необхідні заходи безпеки.

Вибухотехніки ліквідували боєприпаси часів Другої світової війни.

Вибухотехніки ліквідували боєприпаси часів Другої світової війни.

По прибуттю на місце виклику піротехники групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення з використанням засобів пошуку виявили 346 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни, у тому числі 271 артснаряд калібру 45 мм, 21 ручну гранату та 54 підривника.

Вибухотехніки ліквідували боєприпаси часів Другої світової війни.

Вибухотехніки ліквідували боєприпаси часів Другої світової війни.

Сьогодні, 18 грудня, вибухонебезпечні предмети були вилучені і транспортовані спеціальними засобами до заздалегідь визначеного місця та знищені шляхом підриву. До проведення піротехнічних робіт було залучено 2 одиниці спеціальної техніки та 5 чоловік особливого складу.

Вибухотехніки ліквідували боєприпаси часів Другої світової війни.

Вибухотехніки ліквідували боєприпаси часів Другої світової війни.

Фото: ДСНС

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить