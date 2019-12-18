Замість 3 боєприпасів – 346: як у школі на Одещині вибухотехніки ліквідували склад артснарядів (фото)

Вибухонебезпечні предмети були вилучені і транспортовані спеціальними засобами до заздалегідь визначеного місця та знищені шляхом підриву.

Про це повідомляє пресслжба ДСНС України.

Вчора, 17 грудня, в селі Великий Дальник Біляївського району на території спортивного майданчика у місцевій школі під час проведення земляних робіт при прокладанні водогону робітники помітили 4 металевих предмети, які схожі на вибухонебезпечні.

Про небезпечні знахідки було негайно повідомлено до служби порятунку 101 та вжиті усі необхідні заходи безпеки.

По прибуттю на місце виклику піротехники групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення з використанням засобів пошуку виявили 346 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни, у тому числі 271 артснаряд калібру 45 мм, 21 ручну гранату та 54 підривника.

Сьогодні, 18 грудня, вибухонебезпечні предмети були вилучені і транспортовані спеціальними засобами до заздалегідь визначеного місця та знищені шляхом підриву. До проведення піротехнічних робіт було залучено 2 одиниці спеціальної техніки та 5 чоловік особливого складу.

Фото: ДСНС

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