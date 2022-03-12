«Закройте небо над Украиной!»: артисты одесского Оперного провели творческую акцию (фото)

«Свободное небо/Free Sky» – так называлась акция, которую провели артисты Одесского национального академического театра оперы и балета. Действо состоялось неподалеку от самого здания театра – одного из символов нашего города.
Артисты одесского Оперного театра призвали страны Запада и других государств закрыть небо над Украиной.
Гимн Украины, музыка Верди, «Реве та стогне Дніпр широкий», «Молитва за Украину»… Музыкальные произведения звучали сегодня в центре города в исполнении симфонического оркестра и хора Одесского академического театра оперы и балета под руководством дирижера, заслуженного артиста Украины Игоря Чернецкого.
«Закройте небо над Украиной – остальное мы сделаем сами!»,
– обратилась к мировым политикам от имени артистов директор Одесского оперного театра Надежда Бабич.
Ссылка на видео.
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Фото: Facebook-страница Одесского национального академического театра оперы и балета