Законопроєкт: В Україні хочуть скасувати акциз на ввезення автівок

Акциз на транспорт порушує податкову політику.

Скасувати акциз на ввезення транспортних засобів в Україну.

Відповідний законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді під номером № 2132.

Як зазначається у повідомленні законопроєкту, акциз на транспорт порушує податкову політику.

Ставки, які діють зараз, суперечать Податковому кодексу, а саме про визначення соціальної справедливості: податки та збори мають встановлюватися відповідно до платоспроможності платників податків.

Як зазначили автори законопроєкту, дешеві авто купують особи з низькою платоспроможністю, а високі акцизні податки в поєднанні з високими ставками в декілька разів перевищують ціну самого автомобіля, що є податковою дискримінацією людей. Таким чином, на дешевий автотранспорт пропонують знизити податки.

Фото: Автоцентр

