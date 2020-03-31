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Новости Одессы и Одесской области

Закон принят: Верховная Рада разрешила продавать украинские земли сельхозназначения

Закон принят: Верховная Рада разрешила продавать украинские земли сельхозназначения

Рада приняла закон, позволяющий продавать сельскохозяйственные земли в Украине.

Решение было принято 259 голосами.

Большинство проголосовавших за – депутаты “Слуги народа”, среди которых избранники от одесского региона. Председатель фракции Давид Арахамия отметил, что считает это концом крепостного права в Украине.

Кроме того, принятие закона поддержали представители “Европейской Солидарности”, “Голоса” и “Доверия”, а также независимые депутаты, не входящие ни в одну фракцию.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое одобрение аплодисментами.

По мнению народных избранников, закон свободного рынка земли, прежде всего, необходим для получения очередного транша МВФ.

Он позволяет снять мораторий на продажу земель сельсхозназначения во втором полугодии 2021 года, предположительно – с 1 июля. В течение первых двух лет одно лицо сможет купить не больше 100 гектаров земли. По истечении этого срока – до 10 тысяч га для одного покупателя.

Также до 2023 года будет запрещено продавать землю государственного значения.

Вопрос с продажей украинской земли иностранным гражданам пока не решен. Окончательно для его решения обещают провести референдум.

Фото: УНИАН

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