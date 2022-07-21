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Заказывать свидетельства и выдержки из документов теперь можно на портале «Дия» (видео)

Заказывать свидетельства и выдержки из документов теперь можно на портале «Дия» (видео)

Теперь на портале «Дия» украинцы смогут заказывать целый ряд документов для получения которых раньше нужно было дважды ходить в ГРАГС (бывший ЗАГС).

Из-за войны многие украинцы потеряли документы или не успели забрать их из собственных домов, поэтому портал Действия предложил новую услугу: быстрое восстановление или переоформление документов и подъемников.

При этом получить обновленные документы можно на Укрпочте, в местном ГРАГСе (Государственная регистрация актов гражданского состояния) или заказать курьерскую доставку на дом.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров.

«Раньше для получения дубликатов свидетельств и подъемников нужно было дважды ходить в ДРАЦС и стоять в очередях. Сейчас на портале Действие за несколько кликов можете подать заявление, чтобы получить свидетельства и выдержки о рождении, смерти, смене имени, регистрации или расторжении брака», – говорится в сообщении.

Какие свидетельства и выдержки можно заказать:

  • рождение
  • смерть
  • изменение имени
  • регистрация брака
  • расторжение брака

Кроме того, предусмотрена возможность заказать документы за ближайших родственников — детей, родителей, братьев или сестер. Для этого к заявлению нужно приложить сканы, которые подтверждают родственные связи.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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