Заказывать свидетельства и выдержки из документов теперь можно на портале «Дия» (видео)

Теперь на портале «Дия» украинцы смогут заказывать целый ряд документов для получения которых раньше нужно было дважды ходить в ГРАГС (бывший ЗАГС).

Из-за войны многие украинцы потеряли документы или не успели забрать их из собственных домов, поэтому портал Действия предложил новую услугу: быстрое восстановление или переоформление документов и подъемников.

При этом получить обновленные документы можно на Укрпочте, в местном ГРАГСе (Государственная регистрация актов гражданского состояния) или заказать курьерскую доставку на дом.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров.

«Раньше для получения дубликатов свидетельств и подъемников нужно было дважды ходить в ДРАЦС и стоять в очередях. Сейчас на портале Действие за несколько кликов можете подать заявление, чтобы получить свидетельства и выдержки о рождении, смерти, смене имени, регистрации или расторжении брака», – говорится в сообщении.

Какие свидетельства и выдержки можно заказать:

рождение

смерть

изменение имени

регистрация брака

расторжение брака

Кроме того, предусмотрена возможность заказать документы за ближайших родственников — детей, родителей, братьев или сестер. Для этого к заявлению нужно приложить сканы, которые подтверждают родственные связи.