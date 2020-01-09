Захотелось в путешествие: в Одессе вернули в приют сбежавшего воспитанника

Мальчика тут же объявили в розыск. А уже вскоре похожего по приметам ребенка заметили на Старосенной площади и заявили в полицию. Малыш гулял без сопровождения взрослых.

Об этом сообщает Патрульная полиция в Одесской области.

Правоохранители отправились на место и выяснили, что это и есть пропавший накануне Андрей. Он рассказал полицейским, что убежал из приюта, так как ему захотелось попутешествовать.

Когда приехали оперативники, он как раз ждал на остановке трамвай, чтобы в нем прокатиться. Маленького путешественника отвезли обратно в детский центр.

Несмотря на то, что план беглеца провалился, он все равно остался доволен, так как познакомился с патрульными и покатался в Toyota Prius.

Фото: Патрульная полиция в Одесской области

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