Захотелось в путешествие: в Одессе вернули в приют сбежавшего воспитанника

Из приюта в Киевском районе Одессы сбежал 7-летний Андрей Сухарчук.
Мальчика тут же объявили в розыск. А уже вскоре похожего по приметам ребенка заметили на Старосенной площади и заявили в полицию. Малыш гулял без сопровождения взрослых.
Об этом сообщает Патрульная полиция в Одесской области.
Правоохранители отправились на место и выяснили, что это и есть пропавший накануне Андрей. Он рассказал полицейским, что убежал из приюта, так как ему захотелось попутешествовать.
Когда приехали оперативники, он как раз ждал на остановке трамвай, чтобы в нем прокатиться. Маленького путешественника отвезли обратно в детский центр.
Несмотря на то, что план беглеца провалился, он все равно остался доволен, так как познакомился с патрульными и покатался в Toyota Prius.
Фото: Патрульная полиция в Одесской области
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