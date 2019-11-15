Заграничного нарушителя в рясе, которого разыскивал Интерпол, задержали в Одесской области

Пограничников в Измаильском районе насторожило появление одного из пассажиров в пункте пропуска «Новые Трояны». Мужчина привлек внимание тем, что был одет в рясу священника.
О том, что нужно тщательней его проверить, дали наводку в украинском бюро Интерпола.
Об этом сообщают в пресс-центре Госпогранслужбы.
Когда 44-летнего мужчину стали проверять, выяснили, что он находится в розыске в Сербии.
Сам же он является гражданином Боснии и Герцеговины.
Путника задержали и передали в руки правоохранителям. Подробности устанавливаются.
Фото: Госпогранслужба