Заграничного нарушителя в рясе, которого разыскивал Интерпол, задержали в Одесской области

Пограничников в Измаильском районе насторожило появление одного из пассажиров в пункте пропуска «Новые Трояны». Мужчина привлек внимание тем, что был одет в рясу священника.

О том, что нужно тщательней его проверить, дали наводку в украинском бюро Интерпола.

Об этом сообщают в пресс-центре Госпогранслужбы.

Когда 44-летнего мужчину стали проверять, выяснили, что он находится в розыске в Сербии.

Сам же он является гражданином Боснии и Герцеговины.

Путника задержали и передали в руки правоохранителям. Подробности устанавливаются.

Фото: Госпогранслужба

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.