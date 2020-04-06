Загалом 30 інфікованих: у трьох одеситів виявили коронавірусну інфекцію COVID-19

Лабораторним центром МОЗ в Одесі підтверджено ще 3 випадки захворювання на COVID-19.

Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций.

Діагноз підтверджено у жителів Одеси: жінки 1985р.н. та двох чоловіків 1941р.н та 1959р.н. За словами пацієнтів, жоден з них за межі країни не виїжджав.

Зараз вони отримують медичну допомогу та надають дані про коло контактних осіб.

На даний момент, на Одещині лабораторно підтверджено 30 випадків захворювання COVID-19.

Фото: 24 канал

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