Загалом 22 інфікованих: Одеській області підтвердили ще 4 випадки захворювання на COVID-19

Лабораторним центром МОЗ в Одесі підтверджено ще 4 випадки захворювання на COVID-19.

Про це під час брифінгу повідомив Максим Куций, очільник Одеської ОДА.

Діагноз підтверджено у мешканки села Усатове 1986р.н., двох жителів Подільська: чоловіка та жінки 1981р.н. та 1966р.н.відповідно, та жителя Одеси 1966 р.н. За словами пацієнтів, тільки один з них приїхав з країни ЄС.

Зараз вони отримують медичну допомогу у лікарні. Стан усіх пацієнтів оцінюється як середньої важкості.

На даний момент, на Одещині лабораторно підтверджено 22 випадки захворювання COVID-19. Фото: УНІАН

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