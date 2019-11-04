Загадываем знаменитостей: Одесский кинофест просит предлагать имена звезд к следующей красной дорожке

Организаторы Одесского кинофестиваля предлагают своим зрителям необычную возможность – предложить свою любимую кинозвезду, которую они хотели бы видеть гостем фестиваля в 2020 году.

“Пишите нам самые смелые свои желания и главное, почему именно эта кинозвезда приедет в Одессу в следующем году?!”, – говорится в сообщении ОМКФ на странице в Facebook.

Организаторы фестиваля не стесняются смелых желаний, и первой в списке своих целей на 2020 год назвали приглашение актрисы Кейт Бланшетт.

Подписчики ОМКФ в Facebook уже активно начали предлагать имена знаменитостей.

Они действительно не стали стесняться и загадали таких звезд кино и режиссеров, как Колин Ферт, Джим Джармуш, Мартин Скорсезе, Джеймс Нортон, Марион Котияр, Каролина Линк, Сюзанн Бир, James McAvoy, Луи Гаррель, “кого-то из Скарсгардов”, Мерил Стрип, Ксавье Долан, Тимоти Шаламе, Пенелопа Крус, Джейсон Момоа. А многим пришлась по душе идея увидеть в Одессе Кейт Бланшетт.

Одна из подписчиц, написала: “Потому что чем Одесский кинофестиваль хуже Каннского?”.

Фото: ОМКФ