Задихався невідомим предметом: в Одесі патрульні допомогли оперативно доставити дитину до лікарні

Одеські патрульні супроводили авто, в якому знаходився 3-річний хлопчик, що задихався.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Вчора, 4 люього, під час патрулювання Приморського району, до патрульних звернувся схвильований чоловік та благав про допомогу у супроводі. Як стало відомо, 3 річна дитина залишилася дома з бабусею, хлопчик щось з’їв та почав задихатися. Жінка не змогла надати дитині допомогу.

Патрульні супроводили автомобіль чоловіка до домівки.

На місці вже був автомобіль швидкої допомоги, який забирав хлопчика до лікарні. Аби забезпечити безперешкодний проїзд, інспектори поліції супроводили швидку до лікарні. Дитину шпиталізували, невдовзі лікарі повідомили, що хлопчик почав дихати! Фото: Експрес

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