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За знущання над рідними двом одеситам загрожує два роки за ґратами

За знущання над рідними двом одеситам загрожує два роки за ґратами

Штрафні санкції та громадські роботи на чоловіків жодним чином не вплинули.

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Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Через систематичне домашнє насильство над рідними двоє одеситів можуть кілька років провести за ґратами.

Відносно них у Малиновському відділі поліції слідчі розпочали провадження за ст.126-1 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї статті, – позбавлення волі на строк до двох років.

– Від агресії 31-річних чоловіків тривалий час потерпали в одному випадку мати, в іншому – співмешканка. Що не можна завдавати ні фізичного, ні психологічного, ні будь-якого іншого болю своїм близьким, домашніх кривдників не переконали ані штрафні санкції, ані громадські роботи, застосовані до них згідно зі ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тому поліцейські клопочуть, аби відносно правопорушників було застосоване більш суворе покарання, передбачене Кримінальним кодексом України, – зазначив начальник Малиновського відділу поліції Віктор Герасименко.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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