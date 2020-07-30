За знущання над рідними двом одеситам загрожує два роки за ґратами

Штрафні санкції та громадські роботи на чоловіків жодним чином не вплинули.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Через систематичне домашнє насильство над рідними двоє одеситів можуть кілька років провести за ґратами.

Відносно них у Малиновському відділі поліції слідчі розпочали провадження за ст.126-1 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї статті, – позбавлення волі на строк до двох років.

– Від агресії 31-річних чоловіків тривалий час потерпали в одному випадку мати, в іншому – співмешканка. Що не можна завдавати ні фізичного, ні психологічного, ні будь-якого іншого болю своїм близьким, домашніх кривдників не переконали ані штрафні санкції, ані громадські роботи, застосовані до них згідно зі ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тому поліцейські клопочуть, аби відносно правопорушників було застосоване більш суворе покарання, передбачене Кримінальним кодексом України, – зазначив начальник Малиновського відділу поліції Віктор Герасименко.