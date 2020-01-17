За зберігання бойової гранати вдома пенсіонеру з Одеської області загрожує до 7 років позбавлення волі

Про озброєного знайомого, який напідпитку виганяв його з будинку, поліцейським повідомив ображений гість чоловіка.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Зі слів заявника, коли вони із товаришем завітали до 61-річного односельця, той був у стані сп’яніння та, не впізнавши непроханих гостей, почав виганяти їх з будинку, погрожуючи гранатою.

На місце події миттєво була скерована слідчо-оперативна група поліції, а з обласного центру до Окнянського району виїхали спеціалісти–вибухотехніки.

Спочатку господар оселі заперечував наявність в нього вибухівки, проте під час проведення невідкладних слідчих дій у помешканні пенсіонера на ліжку була виявлена граната РГД-5 та запал до неї. Походження боєприпасу правопорушник не повідомляє, лише зазначає, що зберігав її кілька років.

Вказану подію поліцейські кваліфікували за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України. Гранату та запал до неї вилучили та направили на експертне дослідження. В рамках розпочатого кримінального провадження вживаються заходи по встановленню усіх обставин цієї події. За незаконне поводження зі зброєю, чоловікові загрожує до семи років.

Фото: ГУНП

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