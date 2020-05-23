За время пандемии одесситов и жителей области оштрафовали на 238 тыс. гривен

В Одесской области нарушителей карантина оштрафовали на 238 тыс. гривен. С начала карантина полицейские составили 537 протоколов по статье 44-3 Кодекса об админстративных правонарушениях, 28 из которых – за последние 10 дней.

Об этом заявил начальник ГУНП в Одесской области Олег Бех во время брифинга, который состоялся в пятницу, 22 мая, в Одесской ОГА.

Сейчас 14 протоколов уже рассмотрены судами. Наложено штрафов на общую сумму 238 тыс. гривен. В 14 случаях судьи ограничились предупреждением.

Также Олег Бех напомнил, что ослабление карантина не означает его полной отмены: «К этим мерам надо относиться с пониманием того, что несоблюдение требований безопасности может спровоцировать новую волну заражений».

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