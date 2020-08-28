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За виробництво канцелярії з зображенням Лунтіка одесит може заплатити 93 тис грн штрафу

За виробництво канцелярії з зображенням Лунтіка одесит може заплатити 93 тис грн штрафу

Російська студія анімаційного кіно “Мельница” подала в суд на одеського підприємця Олександра Діденко, який займається продажем книг і канцтоварів.

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Про це йдеться у судовому реєстрі.

У студії звинувачують одесита у тому, що він продавав кольоровий картон з зображеннями персонажів мультфільму “Лунтік та його друзі” – Лунтіка і Міли.

Авторські права на цих персонажів належать студії анімаційного кіно “Мельница”. Як виявилося, згоди на використання цих персонажів на канцелярії студія не давала.

Тепер студія “Мельница” вимагає у одесита відшкодувати збитки на 93 тис. гривень, адже саме в таку суму росіяни оцінили втрачену вигоду.

Фото: IRecommend

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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