За вчерашний день ПВО Украины сбила 3 самолета и 3 вертолета российских захватчиков

Противовоздушная оборона страны продолжает уничтожать российскую авиацию и наносит воздушные удары по колоннам техники и живой силе оккупантов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вчера российские агрессоры потеряли три «грача» – так называют штурмовики Су-25. Два из них сбиты на Черниговщине и один – под Волновахой Донецкой области.

Кроме того, в свой последний полет за прошлые сутки отправились и три вертолета российских оккупационных войск.

Таким образом, за девять дней войны украинская противовоздушная оборона уничтожила как минимум 39 российских самолетов и 40 вертолетов!

Напоминаем, что до полномасштабного вторжения в Украину авиационная группировка российской армии, сосредоточенная вокруг украинских границ, насчитывала примерно 450 самолетов и более 250 вертолетов!

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