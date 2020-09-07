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За три доби понад півтора мільйона: одеські активісти закупили концентратори повітря для хворих на COVID-19

За три доби понад півтора мільйона: одеські активісти закупили концентратори повітря для хворих на COVID-19

Минулої п’ятниці благодійний фонд “Корпорація монстрів” відкрив збір грошей для придбання обладнання в лікарні. Від того часу було зібрано майже 1,5 мільйона гривень.

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Про це повідомила Катерина Ножевникова.

– Ну що, 1 млн 600 тис грн зібрано вами за 3 доби. Супер рекорд! 50 концентраторів виїхали до нас зі складів по всій країні. Перші 20 приїдуть завтра. Решта в середу. І можна запускати нове відділення. П’ять ще оплачу завтра з ранку – нам зробили знижку і ми зібрали більше !! Ці п’ять роздам по районним лікарням уже. Сьогодні дзвонила Сарата – 26 пневмоній у них (підозри на ковід) і всього два концентратора на все Відділення розводки немає і так по всіх районах, – зазначила Ножевникова.

Фото: БИОМЕД

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Редакция ПРОФИЛЬ

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