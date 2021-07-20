Новости Одессы и Одесской области

За состоянием трех новых скульптур в Греческом парке проследят коммунальщики

За состоянием трех новых скульптур в Греческом парке проследят коммунальщики

В Одесском городском совете определили балансодержателя новых арт-объектов «Рождение души», «Райская яблоня» и «Яблоко жизни», недавно появившихся в Греческом парке.

Как рассказал накануне в ходе аппаратного совещания в мэрии замдиректора департамента городского хозяйства Виталий Цуркан, за состоянием трех новых скульптур проследят работники коммунального предприятия «Сервисный центр».

По словам Цуркана, ранее администрация Приморского района направила в департамент финансов письмо, касающееся выделения дополнительных средств на получение технических паспортов, а также оценки баланса и стоимости объектов.

«После изготовления технических паспортов и проведения оценки баланса и стоимости объекты передаются в КП «Сервисный центр», – заключил замдиректора профильного департамента.

Напомним, в начале мая в Греческом парке появились новые творения одесского скульптора Михаила Ревы. И это только начало будущего сада скульптур «Сад жизни».

«Сад жизни» – это подарок городу скульптора Михаила Ревы и ряда одесских семей. Проект уже назвали добрым и чисто одесским.

Еще по теме: В одесском Греческом парке выросло необычное дерево (фото).

Фото Марии Котовой

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить