За состоянием трех новых скульптур в Греческом парке проследят коммунальщики

В Одесском городском совете определили балансодержателя новых арт-объектов «Рождение души», «Райская яблоня» и «Яблоко жизни», недавно появившихся в Греческом парке.

Как рассказал накануне в ходе аппаратного совещания в мэрии замдиректора департамента городского хозяйства Виталий Цуркан, за состоянием трех новых скульптур проследят работники коммунального предприятия «Сервисный центр».

По словам Цуркана, ранее администрация Приморского района направила в департамент финансов письмо, касающееся выделения дополнительных средств на получение технических паспортов, а также оценки баланса и стоимости объектов.

«После изготовления технических паспортов и проведения оценки баланса и стоимости объекты передаются в КП «Сервисный центр», – заключил замдиректора профильного департамента.

Напомним, в начале мая в Греческом парке появились новые творения одесского скульптора Михаила Ревы. И это только начало будущего сада скульптур «Сад жизни».

«Сад жизни» – это подарок городу скульптора Михаила Ревы и ряда одесских семей. Проект уже назвали добрым и чисто одесским.

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Фото Марии Котовой