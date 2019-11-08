За счет городского бюджета: одесская больница №11 пополнилась новым оборудованием

Современное оборудование для городской больницы №11 закупили в рамках муниципальной программы «Здоровье», сообщает пресс-служба Одесской мэрии.

Хирургическое отделение ГКБ №11 получило современный видеоколоноскоп, позволяющий диагностировать воспалительные изменения, злокачественные и доброкачественные новообразования толстого кишечника с помощью малоинвазивного эндоскопического метода исследования.

Для этого отделения также приобрели электохирургический аппарат ATOM, использующийся для проведения хирургических операций с минимальными кровопотерями.

Для ЛОР-отделения больницы закуплены многофункциональный прикроватный монитор пациента, современный операционный стол с гидравлическим приводом, высокочастотный коагулятор тканей и гастрофиброскоп.

Кроме того, для больницы приобретена портативная ультразвуковая система экспертного класса, а также электрокардиограф, дыхательная и следящая аппаратура.

Сейчас горбольнице №11 ремонтируют рентгенкабинет, где будет установлен современный рентгенологический аппарат.

Все это оборудование закупили за счет городского бюджета, подчеркивают в Одесском горсовете.

Фото: omr.gov.ua

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