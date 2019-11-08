fbpx
Новости Одессы и Одесской области

За счет городского бюджета: одесская больница №11 пополнилась новым оборудованием

За счет городского бюджета: одесская больница №11 пополнилась новым оборудованием

Современное оборудование для городской больницы №11 закупили в рамках муниципальной программы «Здоровье», сообщает пресс-служба Одесской мэрии.

Хирургическое отделение ГКБ №11 получило современный видеоколоноскоп, позволяющий диагностировать воспалительные изменения, злокачественные и доброкачественные новообразования толстого кишечника с помощью малоинвазивного эндоскопического метода исследования.

Для этого отделения также приобрели электохирургический аппарат ATOM, использующийся для проведения хирургических операций с минимальными кровопотерями.

Для ЛОР-отделения больницы закуплены многофункциональный прикроватный монитор пациента, современный операционный стол с гидравлическим приводом, высокочастотный коагулятор тканей и гастрофиброскоп.

Кроме того, для больницы приобретена портативная ультразвуковая система экспертного класса, а также электрокардиограф, дыхательная и следящая аппаратура.

Сейчас горбольнице №11 ремонтируют рентгенкабинет, где будет установлен современный рентгенологический аппарат.

Все это оборудование закупили за счет городского бюджета, подчеркивают в Одесском горсовете.

Фото: omr.gov.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить