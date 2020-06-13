За розбійний напад на “Спорт-лото” двом зловмисникам з Одещини загрожує 7 років за ґратами

Чоловіки скоїли розбійний напад на приміщення закладу з продажу білетів державних лотерей.

Про це повідомила пресслужба Прокуратури Одеської області.

Прокурори Котовської місцевої прокуратури підтримували обвинувачення у суді стосовно двох мешканців Подільська, підозрюваних у розбійному нападі на заклад з реалізації національних лотерей «Спорт-лото» у Подільську (ч. 3 ст. 187 КК України).

Слідством встановлено, що у грудні 2018 року 32-х та 35-ти річні чоловіки скоїли розбійний напад на приміщення закладу з продажу білетів державних лотерей. Погрожуючи касиру ножем, зловмисники дістались до сейфу та заволоділи коштами.

Колегією суддів Роздільнянського районного суду обвинувачених засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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