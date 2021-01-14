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За покупателей без масок в Украине будут штрафовать владельцев магазинов

За покупателей без масок в Украине будут штрафовать владельцев магазинов

В Украине с 14 января могут штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей.

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Соответствующий закон 13 января был опубликован в издании “Голос Украины” и вступил в силу на следующий день после обнародования.

Согласно закону, для владельцев бизнеса штрафы составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 3400 – 5100 гривен.

Оштрафуют в случае:

  • пропуска, допуска лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно,
  • непринятия мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты,
  • обслуживания клиентов без таких средств защиты в период карантина.

Напомним, что штрафовать будут и за неправильно надетые маски.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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