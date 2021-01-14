За покупателей без масок в Украине будут штрафовать владельцев магазинов

В Украине с 14 января могут штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей.

Соответствующий закон 13 января был опубликован в издании “Голос Украины” и вступил в силу на следующий день после обнародования.

Согласно закону, для владельцев бизнеса штрафы составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 3400 – 5100 гривен.

Оштрафуют в случае:

пропуска, допуска лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно,

непринятия мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты,

обслуживания клиентов без таких средств защиты в период карантина.

Напомним, что штрафовать будут и за неправильно надетые маски.