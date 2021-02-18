В Украине проиндексируют пенсии: кто получит дополнительные выплаты?

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год. По информации Министерства социальной политики, решение правительства также предусматривает повышение выплат для отдельных категорий населения.

В сентябре 2020 года Кабмин принял постановление, устанавливающее датой ежегодной индексации пенсий 1 марта.

В частности, дополнительные выплаты получат:

пенсионеры, достигшие 65-летние возраста, – в связи с ростом минимальной заработной платы (минимальный размер пенсии составляет от минималки 40%);

лица, в возрасте от 75 лет и те, которым исполнилось 80 лет.

К тому же, минимальную пенсию в 2021 году планируют повысить дважды:

с 1 июля – до 1 854 грн;

с 1 декабря – до 1 934 грн.

Отметим, что минимальная пенсия в Украине – с повышением прожиточного минимума – выросла еще в декабре 2020 года. Поэтому пока что ее размер остается без изменений – 1 769 грн.

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