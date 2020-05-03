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Новости Одессы и Одесской области

За останню добу на Одещині зареєстровано найбільшу кількість випадків COVID-19 серед інших регіонів

За останню добу на Одещині зареєстровано найбільшу кількість випадків COVID-19 серед інших регіонів

Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу зафіксовано в Одеській (80), Чернівецькій (73) та Тернопільській області (45).

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

З 80 нових виявлених випадків COVID-19 на Одещині, найбільше у Подільську (55), в Одесі (55) і у Біляївському районі (11).

За минулу добу в Україні зафіксовано 502 нові випадки коронавірусної хвороби, зокрема захворіли 58 дітей та 75 медичних працівників, госпіталізовано 113 осіб.

Фото: 5 канал

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